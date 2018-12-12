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Facebook merkezi bomba tehdidi nedeniyle tahliye edildi

Facebook’un Kaliforniya’daki ana kampüsündeki iki bina, bomba tehdidi nedeniyle gece saatlerinde tahliye edildi.

İHA | 12.12.2018 - 08:40..
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Facebook’un merkezi Menlo Park kampüsünde, Instagram ve Facebook çalışanlarının olduğu iki binanın, yapılan bomba tehdidi sonrasında, gece saatlerinde güvenli bir şekilde tahliye edildiği açıklandı.

"HERKES GÜVENDE"

Menlo Park Polis Merkezi'nden Nicole Acker yaptığı açıklamada, Menlo Park’taki Instagram ve Facebook çalışanlarının bulunduğu Facebook merkezine yapılan bomba tehdidine karşı gerekli önlemleri alarak kampüsteki birkaç binanın tahliye edildiğini ve araştırmaların devam ettiğini belirterek, ”Herkesin güvende olduğunu” söyledi.

Facebook merkezi bomba tehdidi nedeniyle tahliye edildi

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