taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5236
Euro
7.0425
Altın
1484.82
Borsa
85396.46
Gram Altın
312.518
Bitcoin
37910.54

Facebook, platforma koronavirüs bilgi merkezi ekleyecek

Facebook, yeni oluşturduğu koronavirüs bilgi merkezini haber akışının en üstüne yerleştirecek.

Haber Merkezi | 19.03.2020 - 17:18..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle evden çalışma sistemine geçen Facebook, geçtiğimiz günlerde çalışanlara bin dolarlık ikramiye vereceğini açıklamıştı.

Dünyayı etkisi altına alan virüs hakkında yanlış bilgilendirmenin de önüne geçmek isteyen şirket, Dünya Sağlık Örgütü gibi bazı kaynaklardan bilgi toplayarak oluşturduğu kendi koronavirüs bilgi merkezini kuruyor.

Facebook'un yeni bilgi merkezi, kullanıcıların ana sayfasında yer alan haber akışının en üstünde konumlandırılacak.

facebııjk

BAZI BÖLGELERDE AKTİF OLACAK

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, yeni koronavirüs özelliğini açıklayan bir basın toplantısı düzenledi. Toplantı sırasında konuşan CEO, ''Facebook'un koronavirüs bilgi merkezi, birkaç gün içinde Avrupa'nın bası kesimlerinde ve ABD'nin birkaç şehrinde kullanıma sunacağız. Bu bilgileri, haber akışının en tepesine yerleştireceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Daha önce de Facebook'un doğal felaketler sonrasında kullanıcıları bilgilendirici adımlar attığı vurgulayan Zuckerberg, yeni koronavirüs özelliği ile kullanıcılara en doğru ve en güvenilir bilgiyi vermeyi amaçladıklarını belirtti.

Instagram: @eshteknoloji


Facebook, platforma koronavirüs bilgi merkezi ekleyecek

Facebook, platforma koronavirüs bilgi merkezi ekleyecek

Facebook, platforma koronavirüs bilgi merkezi ekleyecek

İlginizi Çekebilir
Evden çalışanların molalarda oynayabileceği 10 futbol oyunu
Koronavirüs nedeniyle evden çalışanlar için, molalarda oynayabileceğiniz 10 farklı mobil futbol oyununu listeledik.
Akıllı telefonlar koronavirüse karşı nasıl temizlenir
Akıllı telefonlarınızı koronavirüse karşı nasıl temiz tutacağınızı anlatan bir rehber hazırladık.
Elon Musk: İhtiyaç duyulursa solunum cihazları üretebiliriz
Twitter üzerinden bir soruya cevap veren Elon Musk, Tesla'nın fabrikalarında solunum cihazı üretebileceklerini açıkladı.
General Motors ve Ford, Amerika'daki fabrikalarını kapattı
General Motors ve Ford, koronavirüs ile mücadele edebilmek için Kuzey Amerika'da bulunan tüm fabrikalarını kapatma kararı aldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Korona vakalarının binlere ulaştığı iddasına düzeltme
Korona vakalarının binlere ulaştığı iddasına düzeltme
808
Pınar Fidan Alevilere hakaret etti
Pınar Fidan Alevilere hakaret etti
372
Cem Özdemir koronaya yakalandı
Cem Özdemir koronaya yakalandı
1161
Bakan Selçuk anlattı: Eğitimde neler olacak
Bakan Selçuk anlattı: Eğitimde neler olacak
92
Meclis'te koronavirüs oturumu
Meclis'te koronavirüs oturumu
353
ÖSYM 9 sınavı erteledi
ÖSYM 9 sınavı erteledi
49
Korona vakalarının arttığını söyleyen doktora soruşturma
Korona vakalarının arttığını söyleyen doktora soruşturma
458
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir