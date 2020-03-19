Facebook, platforma koronavirüs bilgi merkezi ekleyecek

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle evden çalışma sistemine geçen Facebook, geçtiğimiz günlerde çalışanlara bin dolarlık ikramiye vereceğini açıklamıştı.

Dünyayı etkisi altına alan virüs hakkında yanlış bilgilendirmenin de önüne geçmek isteyen şirket, Dünya Sağlık Örgütü gibi bazı kaynaklardan bilgi toplayarak oluşturduğu kendi koronavirüs bilgi merkezini kuruyor.

Facebook'un yeni bilgi merkezi, kullanıcıların ana sayfasında yer alan haber akışının en üstünde konumlandırılacak.

BAZI BÖLGELERDE AKTİF OLACAK

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, yeni koronavirüs özelliğini açıklayan bir basın toplantısı düzenledi. Toplantı sırasında konuşan CEO, ''Facebook'un koronavirüs bilgi merkezi, birkaç gün içinde Avrupa'nın bası kesimlerinde ve ABD'nin birkaç şehrinde kullanıma sunacağız. Bu bilgileri, haber akışının en tepesine yerleştireceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Daha önce de Facebook'un doğal felaketler sonrasında kullanıcıları bilgilendirici adımlar attığı vurgulayan Zuckerberg, yeni koronavirüs özelliği ile kullanıcılara en doğru ve en güvenilir bilgiyi vermeyi amaçladıklarını belirtti.



