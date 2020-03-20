Facebook, Türkiye'nin koronavirüs çalışmalarına destek olacak

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde de birçok tedbir uygulanıyor. Sağlık Bakanlığı, yurt genelindeki vatandaşlarımızı sık sık bilgilendirerek kurallara uymalarını sağlıyor.

FACEBOOK'TAN TÜRKİYE'YE DESTEK

Facebook, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsle ilgili bilgilendirici paylaşımlarını daha geniş kitlelere ulaştırmasına yardımcı olmak adına, bakanlığa reklam kredisi ve teknik destek sunacak.

YANLIŞ HABERLERİ ENGELLEYECEK

Facebook açıklamasına göre, dünya genelinde yayılmaya devam eden koronavirüsün olumsuz etkilerini azaltmak isteyen şirket, platformdaki yanlış bilgilerin ve zararlı içeriklerin yayılmasını engelleyecek ve insanların bölgesel ve yerel sağlık kuruluşlarıyla bağlantı kurabilmelerini sağlayacak.

KULLANICILAR SAĞLIK BAKANLIĞI'NA YÖNLENDİRİLECEK

Türkiye'deki Facebook kullanıcıları platform üzerinden kendilerini Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesine yönlendiren açılır bir bilgi mesajıyla karşılaşacak.

"Koronavirüsün Yayılmasını Önlemeye Yardımcı Ol" başlıklı ileti, kullanıcıları Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan son bilgilere yönlendirerek, koronavirüsün yayılmasını önlemeye teşvik edecek.

FACEBOOK'TAN SAĞLIK BAKANLIĞINA REKLAM KREDİSİ

Facebook aynı zamanda, koronavirüs konusunda en doğru bilgileri Türk vatandaşlarına doğrudan ulaştırmak için, Facebook ve Instagram platformlarını etkin bir şekilde kullanan Sağlık Bakanlığı'na reklam kredisi ve teknik destek de verecek.

Bu sayede bakanlığın bilgilendirici paylaşımları çok daha geniş kitlelere ulaşabilecek.