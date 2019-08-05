Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın adını değiştirecek

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram ve en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Facebook çatısı altında bulunuyor. Facebook ise son yıllarda yaşadığı gizlilik skandalları nedeniyle ağır yaralar aldı ve oldukça fazla kullanıcı kaybetti.

FACEBOOK İSMİNİ WHATSAPP VE INSTAGRAM'A EKLİYOR

Şirket, Facebook ismini WhatsApp ve Instagram uygulamalarının önüne ekleyerek, kaybettiği itibarını yeniden sağlamaya çalışacak. Facebook tarafından da doğrulanan habere göre, WhatsApp Messenger'ın ismi bundan böyle ''Facebook'tan WhatsApp'' ve Instagram'ın ismi ise ''Facebook'tan Instagram'' şeklinde olacak. Her iki uygulama, Google Play Store ve App Store'da yeni isimleriyle görünecek.

Facebook'un bu isim değişikliğini ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor, ancak yeni gelen bilgilere bakacak olursak çok kısa bir süre için WhatsApp ve Instagram, yeni isimleriyle Google Play ve App Store'da yayınlanacak.

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