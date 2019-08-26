Facebook, Wi-Fi ağ yönetimi özelliğini test ediyor

Facebook, birkaç yıl önce yakınınızdaki Wi-Fi bağlantı noktalarını bulmanızı sağlayan 'Wi-Fi Bul' adında bir özellik geliştirmişti. Şirket, aradan geçen birkaç yılın ardından artık kullanıcıların Wi-Fi bağlantılarını kendi yönetmek istiyor. Facebook'un android uygulamasında keşfedilen yeni bir kod, şirketin bir Wi-Fi ağ yönetimi özelliği üzerinde çalıştığını gösteriyor.

FACEBOOK, AĞLARINIZI YÖNETMEK İSTİYOR

Araştırmacı Jane Manchun Wong tarafından keşfedilen Facebook'un bu yeni özelliği, cihazınızdaki Wi-Fi ağlarını yöneterek yakınlardaki internet ağlarına hızlı ve güvenilir bir şekilde bağlanmanızı sağlayacak.

Facebook uygulamasında bulunan Wi-Fi Bul bölümünü açtıktan sonra, bu yeni özellik sizden cihazınızda bulunan tercih edilen Wi-Fi ağlarını seçmenizi isteyecek. Ayrıca bir bağlantının çok yavaş olup olmadığını, ağın güvenli olup olmadığını veya bağlantıdaki kopma miktarını Facebook analiz edecek.

KONUM BİLGİLERİ YİNE DEVREDE

Facebook'un yeni özelliğini aktif ettiğinizde yakındaki Wi-Fi ağlarını taramak için konum bilgileriniz Facebook sunucularına gönderilecek.

Günümüzde birçok akıllı telefonda yerleşik Wi-Fi ağ yönetimi özelliği zaten bulunuyor. Bu nedenle Facebook'un kendi Wi-Fi ağ yönetimi özelliğini test ettiğini görmek biraz garip karşılanabilir.





Facebook'un veri gizliliği ile ilgili geçmiş sorunları göz önüne alındığında , bazı kişiler Wi-Fi ağı bulmak için Facebook'u kullanmakta kendilerini rahat hissetmeyebilirler, ancak Facebook uygulamasında çok fazla zaman geçiren kişiler bu özelliği yararlı bulabilir.

Yeni Wi-Fi ağı yönetme özelliğinin Facebook kullancıları için ne zaman yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.

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