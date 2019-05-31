taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8788
Euro
6.5712
Altın
1298.32
Borsa
89458.77
Gram Altın
245.173

Facebook, yapay zekâlı sesli asistan projeleri geliştiriyor

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, şirketin yapay zekalı sesli asistan geliştirdiğini ve bu asistanla birlikte kullanılabilecek birçok proje üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

DHA | 31.05.2019 - 12:24..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Günümüzde bir hayli öneme sahip sesli asistanlar, kullanıcıların işini oldukça kolaylaştırıyor. Özellikle, geçtiğimiz aylarda ülkemizde de kullanılmaya başlayan Google Asistan gibi sanal asistanlar için büyük şirketler, yeni teknolojilerini geliştiriyor.

Geçtiğimiz günlerde Facebook’un, kendi ses asistanı hizmeti üzerinde çalışmaya başladığı öne sürülmüş ve şirketin sektördeki piyasa rekabetini artırmayı ve AmazonApple ve Google’ın ürünlerine rakip olmayı hedeflediği belirtilmişti.

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, şirketin yapay zekâ sesli asistanıyla kullanılabilecek çok fazla proje üzerinde çalıştıklarını doğruladı.

mark zuckerberg

YAPAY ZEKAYA SAHİP SESLİ ASİSTAN GELECEK

Facebook, seslere yanıt verebilen yeni yapay zekâlı teknolojili ürünler üzerinde çalışıyor. Facebook şu anda kendi sesli asistanı olmayan tek büyük teknoloji şirketi. Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri arasındaki Apple’ın Siri, Google’ın ses asistanı ve Amazon’un Alexa’sı bulunuyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu, imam hatiplilerin iftarına katıldı

Kılıçdaroğlu, imam hatiplilerin iftarına katıldı

848
Hindistan'da güzellik yarışması adayları alay konusu oldu

Hindistan'da güzellik yarışması adayları alay konusu oldu

21
Gazişehir Gaziantep Süper Lig'de

Gazişehir Gaziantep Süper Lig'de

104
Trump, Serkan Gölge'yi geri aldığı için memnun

Trump, Serkan Gölge'yi geri aldığı için memnun

315
Şenol Güneş: Oyuncularım olumlu ama yeterli değil

Şenol Güneş: Oyuncularım olumlu ama yeterli değil

42
Haluk Levent şimdi de atanamayanların dilinde

Haluk Levent şimdi de atanamayanların dilinde

32
Göktürk 2'den Mekke'nin görüntüsü

Göktürk 2'den Mekke'nin görüntüsü

89
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir