Facebook, yapay zekâlı sesli asistan projeleri geliştiriyor

Günümüzde bir hayli öneme sahip sesli asistanlar, kullanıcıların işini oldukça kolaylaştırıyor. Özellikle, geçtiğimiz aylarda ülkemizde de kullanılmaya başlayan Google Asistan gibi sanal asistanlar için büyük şirketler, yeni teknolojilerini geliştiriyor.

Geçtiğimiz günlerde Facebook’un, kendi ses asistanı hizmeti üzerinde çalışmaya başladığı öne sürülmüş ve şirketin sektördeki piyasa rekabetini artırmayı ve Amazon, Apple ve Google’ın ürünlerine rakip olmayı hedeflediği belirtilmişti.

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, şirketin yapay zekâ sesli asistanıyla kullanılabilecek çok fazla proje üzerinde çalıştıklarını doğruladı.

YAPAY ZEKAYA SAHİP SESLİ ASİSTAN GELECEK

Facebook, seslere yanıt verebilen yeni yapay zekâlı teknolojili ürünler üzerinde çalışıyor. Facebook şu anda kendi sesli asistanı olmayan tek büyük teknoloji şirketi. Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri arasındaki Apple’ın Siri, Google’ın ses asistanı ve Amazon’un Alexa’sı bulunuyor.

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