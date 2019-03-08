Facebook, yeni bir şifreli mesajlaşma uygulaması yapacak

Karıştığı veri ihlalleri ve gizlilik skandallarıyla imajı ve itibarı bir hayli zedelenen Facebook, tekrar eski günlerine dönebilmek için yeni yollar arıyor. Şirket, kullanıcılar arasında tekrar popüler olabilmek için gizliliği artırmanın planlarını yapıyor.

Facebook, özel bağlantılara ve geçici mesajlaşmaya öncelik verecek yeni bir strateji üzerinde çalışıyor. Şirket, Whatsapp platformuna benzeyen yeni bir şifreli mesajlaşma uygulaması yapacak.

MARK ZUCKERBERG AÇIKLADI

6 Mart Çarşamba günü uzun bir blog yazısı yayınlayan Mark Zuckerberg, şu ifadeleri kullandı: ''Bugün, özel mesajlaşma, geçici hikayeler ve küçük grupların çevrimiçi iletişimin en hızlı büyüyen alanları olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte Facebook, gizlilik odaklı bir platform oluşturabilmek için çalışmalar yapıyor.''

Facebook, güvenliğe odaklanarak, veri toplamak yerine kullanıcıları tekrar geri kazanmak istiyor. Şirketin asıl amacı, kullanıcıların paylaştığı içeriğin yayınlanma süresini kontrol etmelerini sağlamak. Bu da belirli bir tarihten sonra otomatik olarak silinen mesajlar olacağı anlamına geliyor.

Şirket, bu yeni uygulamanın ne zaman kullanıma sunulacağına dair herhangi bir açıklama yapmadı.

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