taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9547
Euro
7.5339
Altın
1728.93
Borsa
98758.96
Gram Altın
386.679
Bitcoin
52435.98

Facebook, yeni grup görüntülü sohbet özelliğini yayınladı

Facebook, yeni grup görüntülü sohbet özelliği Messenger Rooms'u kullanıcıların hizmetine sundu.

AA |
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Facebook, yeni grup görüntülü sohbet özelliğini yayınladı

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca kişinin evlere kapanmasıyla, başta Zoom olmak üzere birçok konferans uygulamasına olan talep arttı.

Örneğin Zoom, geçtiğimiz şubat ve mart ayında ABD, İngiltere ve Avrupa'nın birçok şehrinde yüz binlerce kez indirilmiş ve dünya çapında en çok indirilen iş uygulaması olmuştu.

Bu durumun farkında olan Facebook, Zoom'un karşısına çıkacak yeni grup görüntülü sohbet özelliği Messenger Rooms'u hayata geçirdi.

messenger

FACEBOOK'TAN MESSENGER ROOMS

Messenger Rooms, insanların paylaşılabilir görüntülü sohbet linkleri aracılığıyla arkadaşlarıyla, aileleriyle ya da kendileriyle aynı ilgi alanlarına sahip kişilerle online etkinlikler üzerinden bir araya gelmelerini ve Messenger ya da Facebook üzerinden odalar oluşturarak istedikleri kişileri katılmaları için davet etmelerini sağlayacak.

Bu konuşmalara davet edilen kişilerin bir Facebook hesabı ya da Messenger uygulamasına sahip olmaları gerekmeyecek.

50 KİŞİYE KADAR DESTEK

Toplamda 50 kişiye kadar katılıma izin veren Messenger Rooms sohbetlerinde zaman sınırlaması da olmayacak ve sohbet linklerini oluşturan kişiler bu linkleri haber kaynaklarında, üye oldukları gruplarda ve etkinlik sayfalarında paylaşabilecek.

messengerr-rooms

Sohbet linkini oluşturan kişiler kimlerin bu sohbetlere katılabileceğini belirleyebilecek ve sohbete daha fazla kişinin katılmasını istemedikleri takdirde katılımı kapatabilecek.

Davet edilen kişiler hiçbir uygulama indirmeden telefondan veya bilgisayar üzerinden sohbete katılabilecek ve Messenger uygulaması olanlar, arka planlar ve farklı efektler başta olmak üzere birçok artırılmış gerçeklik filtresine ulaşabilecek.

Facebook, gelecek günlerde insanların Instagram, WhatsApp ve Portal üzerinden de Messenger Rooms sohbetleri oluşturabilmeleri ve bu sohbetlere katılabilmeleri için de yeni özellikler sunacak.

Instagram: @eshteknoloji

Facebook, yeni grup görüntülü sohbet özelliğini yayınladı

Facebook, yeni grup görüntülü sohbet özelliğini yayınladı

Facebook, yeni grup görüntülü sohbet özelliğini yayınladı

İlginizi Çekebilir
NASA mühendisleri solunum cihazı tasarladı
NASA, ucuz ve basit solunum cihazı tasarladıklarını ve seri üretim için onay beklediklerini açıkladı.
Ozon tabakasında bulunan en büyük delik kapandı
Bilim insanları, Arktik üzerinde bulunan en büyük ozon deliğinin tamamen kapandığını ortaya çıkardı.
Başka Güneş sisteminden gelen asteroitler keşfedildi
Yıllardır bizim Güneş sistemimizde olan ve başka bir Güneş sisteminden gelen yeni asteroitler ortaya çıktı.
Hubble Uzay Teleskobu, 30. yılını harika bir fotoğrafla kutladı
NASA, Hubble Uzay Teleskobu'nun 30. yıl dönümü nedeniyle internet sitesinden etkileyici bir uzay fotoğrafı paylaştı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağlık Bakanı Koca, normale dönüş planını anlattı
Sağlık Bakanı Koca, normale dönüş planını anlattı
221
Türkiye'nin turizmde yol haritası belirleniyor
Türkiye'nin turizmde yol haritası belirleniyor
200
Trump'ın dezenfektan önerisi dalga konusu oldu
Trump'ın dezenfektan önerisi dalga konusu oldu
80
Avrupa ülkeleri, koronavirüs önlemlerini gevşetiyor
Avrupa ülkeleri, koronavirüs önlemlerini gevşetiyor
62
Uğur Dündar'dan 65 yaş yasağı esnetilsin çağrısı
Uğur Dündar'dan 65 yaş yasağı esnetilsin çağrısı
324
Süper Lig'de puan durumu ve kalan maçlar
Süper Lig'de puan durumu ve kalan maçlar
32
Barış Pınarı bölgesinde 20 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde 20 terörist öldürüldü
138
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir