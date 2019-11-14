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Facebook, yeni ödeme yöntemi Facebook Pay'i duyurdu

Sosyal medya devi Facebook, kullanıcıların ödeme işlemlerini daha kolay hale getiren Facebook Pay özelliğini tanıttı.

AA | 14.11.2019 - 09:16..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
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Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook, hem kendi uygulaması, hem de Instagram ve WhatsApp için yeni bir ödeme yöntemi hayata geçirdi. Facebook Pay adı verilen bu yeni sistemle, kullanıcılar ödeme işlemlerini daha kolay bir şekilde gerçekleştirecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu hafta ABD'de kullanıma sunulacak yeni dijital ödeme sistemi, başlangıçta sadece Facebook ve Messenger platformlarında hizmet verecek.

Facebook Pay; bağış hizmetleri, oyun içi satın alma, etkinlik biletleri, Messenger'da kişiden kişiye yapılan ödemeler ve Facebook'ta bulunan işletmelerden ve sayfalardan yapılan satın alımlarda kullanılacak.

facebook pay

ÖDEMELER DAHA KOLAY OLACAK

Facebook Pay sayesinde kullanıcılar, tercih ettikleri ödeme yöntemini sisteme tanımlayarak, daha sonra bu bilgileri tekrar girmeden ödeme yapabilecek.

İlk süreçte ABD'de kullanıma sunulacak olan sistemde kullanıcılar ayrıca, gerçek zamanlı olarak "canlı sohbet" aracılığıyla müşteri hizmetlerine ulaşabilecek.

Facebook'un Piyasa ve Ticaretten Sorumlu Başkan Yardımcısı Deborah Liu, Facebook Pay'in şirketin platformları olan Facebook, Messenger, Instagram ve WhatsApp'ta kullanıcılara rahat ve güvenli bir ödeme deneyimi sağlayacağını belirtti.

facebook

Başlangıçta yalnızca Facebook ve Messenger uygulamalarında kullanılabilecek Facebook Pay, daha sonra Instagram ve WhatsApp platformlarınki kullanıcılara da sunulacak.

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Facebook, yeni ödeme yöntemi Facebook Pay'i duyurdu

Facebook, yeni ödeme yöntemi Facebook Pay'i duyurdu

Facebook, yeni ödeme yöntemi Facebook Pay'i duyurdu

Facebook, yeni ödeme yöntemi Facebook Pay'i duyurdu

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