Facebook, zihin okuma şirketini satın aldığını duyurdu

Her ne kadar son zamanlarda adı gizlilik skandallarına karışsa da hala dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından olan Facebook, merkezi New York'ta bulunan zihin okuma şirketini satın aldı. CTRL-labs isimli şirket, insanların zihinleriyle bilgisayarları kontrol edebilmesini sağlayacak sistemler geliştiriyor.

Satın alınan şirket, Facebook'un "Gerçeklik Laboratuvarı" adlı bölümüne bağlı çalışacak ve bundan böyle faaliyetlerini Facebook bünyesinde yürütecek.

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK VE SANAL GERÇEKLİK ARASINDA İLETİŞİM KURACAK

Konuya ilgili açıklama yapan Facebook artırılmış ve sanal gerçeklik Başkan Yardımcısı Andrew Bosworth, "Bu gibi teknolojiler, bize 19. yüzyılın buluşlarının, 21. yüzyılda yeniden hayal edilmesi için yaratıcı fırsatlar sunuyor. Yeni şirket, artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) arasında iletişim kuracak. Bu durum, iletişimimizi değiştirebilir." ifadelerini kullandı.

Bosworth ayrıca, CTRL-labs şirketinin teknolojisiyle, insanların sadece bir bileklik takarak cihazları kullanabileceğini vurguladı.

CTRL-labs, 2015'te Kolombiya Üniversitesinde nöroloji bilim dalında doktora yapmış Thomas Reardon ve Patrick Kaifosh adlı iki girişimci tarafından kurulmuştu.

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