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Facebook'a 1 milyon 600 bin liralık ceza

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Facebook'a 1 milyon 600 bin liralık ceza kesti.

Haber Merkezi | 03.10.2019 - 09:37..
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Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Facebook sisteminin birbirinden farklı üç özelliği olan “başkasının gözünden gör”, “doğum günü kutlayıcı” ve “video yükleyicinin” etkileşimi sonucunda oluşan bir hatadan kaynaklanan veri ihlali tespit etti.

Durumdan haberdar edilen Facebook temsilcisi, daha sonra Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na bilgilendirme yapacaklarını belirtmesine rağmen, belirtilen süre boyunca şirket herhangi bir bildirimde bulunmadı.

facebook

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 'veri ihlali' gerekçesiyle Facebook'a toplam 1 milyon 600 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Facebook’u Türkçe olarak kullanan 280 bin 959 kullanıcının, söz konusu veri ihlalinden etkilendiğini belirtildi.

KİŞSEL VERİLERİ KORUMA KURULU'NUN YAYINLADIĞI KARARIN TAM METNİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

Facebook'a 1 milyon 600 bin liralık cezaFacebook'a 1 milyon 600 bin liralık ceza

Facebook'a 1 milyon 600 bin liralık ceza

Facebook'a 1 milyon 600 bin liralık ceza

Facebook'a 1 milyon 600 bin liralık ceza

Facebook'a 1 milyon 600 bin liralık ceza

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