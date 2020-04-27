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Facebook'a verilen 5 milyar dolarlık ceza onaylandı

ABD'nin Facebook'a verdiği 5 milyar dolarlık rekor ceza, federal hakim tarafından resmi olarak kabul edildi.

Haber Merkezi |
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Facebook'a verilen 5 milyar dolarlık ceza onaylandı

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook, özellikle gizlilik skandalları nedeniyle sık sık gündeme geliyor.

Londra merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketinin, Facebook'ta 50 milyon kullanıcı profiline ait verileri usulsüz kullandığı tespit edilince eleştirilerin odağı haline gelen Facebook, geçtiğimiz yıl ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından 5 milyar dolarlık rekor bir cezaya çarptırılmıştı.

facebook

CEZA ONAYLANDI

Facebook ile Federal Ticaret Komisyonu arasında yapılan anlaşma, salı günü federal bir hakimin onayı ile birlikte resmi hale geldi. Anlaşma uyarınca Facebook, 5 milyar dolar ceza ödeyecek ve gizlilik önlemlerini artıracak.

Anlaşma uyarınca Facebook, ayrıca 3 aylık raporlar hazırlayarak Federal Ticaret Komisyonu'na sunacak.

Facebook'tan yapılan açıklamada, şirketin gizlilik önlemlerini daha fazla artıracağı vurgulandı.

Instagram: @eshteknoloji

Facebook'a verilen 5 milyar dolarlık ceza onaylandı

Facebook'a verilen 5 milyar dolarlık ceza onaylandı

Facebook'a verilen 5 milyar dolarlık ceza onaylandıFacebook'a verilen 5 milyar dolarlık ceza onaylandı

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