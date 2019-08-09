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Facebook'a yüz tanıma sistemi için dava açıldı

ABD’de bir federal mahkeme, Facebook'un geliştirdiği yüz tanıma teknolojisini kötüye kullandığı gerekçesiyle şirkete dava açtı.

İHA | 09.08.2019 - 11:32..
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Son yıllarda gizlilik skandalları nedeniyle birçok dava ile boğuşan ve büyük cezalar ödemek zorunda kalan Facebook, her geçen gün yeni bir sorunla karşı karşıya kalıyor.

ABD’nin San Francisco eyaletindeki Dokuzuncu Bölge Temyiz Mahkemesi, Facebook’un geliştirdiği yüz tanıma teknolojisini kullanıcıların rızası alınmadan kullanarak gizlilik hakları yasalarını ihlal ettiğine karar verdi.

Federal mahkemede Facebook aleyhine görülen davada, kullanıcıların kendi rızası olmadan yüz tanıma teknolojisi geliştirilmesinin “bireylerin özel ilişkilerini ve somut çıkarlarını yok ettiği” sonucuna varıldı.

facebook

"YÜZÜNÜZÜ DEĞİŞTİREMEZSİNİZ"

Davacı tarafın avukatı olan Shawn Williams, yaptığı açıklamada, “Bu biyometrik veriler o kadar hassas ki, gizlilikleri ihlal edilirse bir geri dönüş olamaz. Numarasını değiştirebileceğiniz bir sosyal güvenlik veya kredi kartı gibi değil, yüzünüzü değiştiremezsiniz.” sözleriyle tehlikenin ne kadar büyük olabileceğine dikkat çekti.

facebook

FACEBOOK İDDİALARI REDDETTİ

Facebook, karara itiraz etmeyi planladığını açıkladı. Firma sözcüsü bir e-postada “Yüz tanıma teknolojisini kullandığımızı ve bu özelliği insanların istediği zaman açıp kapayabildiklerini her zaman belirttik.” dedi. Firma, Facebook’a yüklenen fotoğraflardan sosyal medya hesabında ekli olan arkadaşlarını tanımalarını sağlayan “Etiket Önerileri” özelliğinin yıllardır kullanıldığını belirtti.

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