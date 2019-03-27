taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.34175
Euro
6.1039
Altın
1310.94
Borsa
91855.14
Gram Altın
225.352

Facebook'tan beyaz ırkçılık paylaşımı yapılamayacak

Facebook, beyaz ırkçılık içerikli gönderi, fotoğraf ve her türlü paylaşımı engelleyeceğini duyurdu

AA | 27.03.2019 - 20:46..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

sd

Sosyal medya platformu Facebook, beyaz milliyetçiliği ve ayrımcılığını yansıtan içerikleri engelleyeceğini açıkladı.

UYGULAMAYA SOKULUYOR

Facebook'tan yapılan yazılı açıklamada, platform üzerinden paylaşılan beyaz milliyetçiliği, üstünlüğü ve ayrımcılığına atıfta bulunan gönderi, fotoğraf ve diğer içeriklerin engelleneceği kaydedildi.

Söz konusu kararın Instagram'a da uygulanacağı belirtilirken, uygulamanın gelecek hafta başlayacağı aktarıldı.

YENİ ZELANDA'DA KATLİAMI

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Al Nur ve Linwood camilerine 15 Mart Cuma günü düzenlenen terör saldırısında 50 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.

Teröristin saldırı anında aksiyon kamerasıyla çektiği 17 dakikalık görüntü, sosyal medyada sıkça paylaşılmış ve ardından kaldırılmıştı.

Facebook, beyaz ırkçıların görüşlerini paylaşmalarına tepkisiz kalması nedeniyle daha önce sıkça eleştirilmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Emax Araştırma'ya göre iki ilde Saadet oyları

Emax Araştırma'ya göre iki ilde Saadet oyları

230
Demet Özdemir'den göbek şov

Demet Özdemir'den göbek şov

95
Amberin Zaman teröristlerin vurulduğuna inanamadı

Amberin Zaman teröristlerin vurulduğuna inanamadı

204
Mazhar Alanson, geçmişiyle bugününü kıyasladı

Mazhar Alanson, geçmişiyle bugününü kıyasladı

150
Kandil'deki operasyonda vurulan teröristler

Kandil'deki operasyonda vurulan teröristler

317
PKK'nın yönetici 4 ismine operasyon

PKK'nın yönetici 4 ismine operasyon

304
Londra'daki swap piyasası zor duruma düştü

Londra'daki swap piyasası zor duruma düştü

175
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir