Facebook'tan, Hindistan'a 5.7 milyar dolarlık dev yatırım

Şu ana kadar bazı şirketlere yaptığı yatırımlarla öne çıkan Facebook, Hindistan'daki bir şirkete dev bir yatırım daha gerçekleştirdi.

Hint milyarder iş adamı Mukesh Ambani'nin sahibi olduğu mobil internet şirketi Jio Platforms'a 5.7 milyar dolarlık yatırım yaptığını duyuran Facebook, Jio Platforms'un hisselerinin yüzde 9,99'unu satın aldığını açıkladı.

Böylelikle Facebook, Hint şirketindeki en büyük azınlık hissedar oldu.

Facebook'a ait WhatsApp ve Reliance'in e-ticaret şirketi JioMart arasındaki iş birliğine odaklanılacağı aktarılan açıklamada, "Bu yatırım Hindistan'a olan bağlılığımızı, Jio'nun ülkede teşvik ettiği dramatik dönüşüm ise heyecanımızı artırdı." ifadeleri kıllanıldı.

''HİNDİSTAN'IN GELİŞMESİNİ HIZLANDIRACAK''

Reliance Jio'dan yapılan açıklamada da anlaşmanın hem şirket hem de ülke için faydalı olacağı belirtilerek, "Bu ortaklık, Hindistan'ın çok yönlü gelişmesini hızlandıracak, Hint halkının ve Hint ekonomisinin ihtiyaçlarını karşılayacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Yaklaşık 400 milyon WhatsApp kullanıcısının bulunduğu Hindistan'a yapılan bu yatırım, Facebook için büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Hindistan pazarında hızla büyüyen, gelir ve abone bakımından önde gelen mobil internet ve telekomünikasyon şirketi olan Jio, ulusal bir 4G ağı işleterek kullanıcılarına hizmet veriyor.