taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6088
Euro
6.2168
Altın
1433.53
Borsa
101900.25
Gram Altın
258.446

Facebook'tan sahte Suudi hesaplara engel

Suudi Arabistan hükümeti adına gizli etki kampanyası yürüten hesap faaliyetleri Facebook tarafından son verildi.

AA | 02.08.2019 - 08:25..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Suudi hükümeti lehine oluşturulan sahte hesap ve sayfalara Facebook ve Instagram'dan engel geldi.

100 bin dolar tutarından fazla reklam verilen sahte hesapların takipçi sayıları milyonlara ulaşıyordu.

Facebook yaptığı açıklamada Facebook ile Instagram sayfası ve hesabından oluşan pahalı bir operasyon gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Facebook'tan sahte Suudi hesaplara engel

TÜRKİYE'Yİ DE HEDEF ALDILAR

Söz konusu sahte hesapların Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ekonomik ve sosyal reform planları ile Suudi askerlerinin Yemen'deki başarılarını övdüğü, diğer yandan Türkiye, İran ve Katar gibi komşu ülkelere yönelik de sıklıkla eleştiriler getirildiğinin görüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Gleicher, çoğunlukla Arapça yayın yapan, ilgili gruba dahil 217 Facebook hesabını, 144 Facebook sayfasını, 5 Facebook grubunu ve 31 Instagram hesabını kapattıklarını belirterek, "Söz konusu sayfaları ve hesapları paylaştıkları içeriklere göre değil davranışlarına bakarak kapatıyoruz." dedi.

BAE VE MISIR'DAN FAALİYET GÖSTEREN BENZER BİR HESAP AĞI DA KALDIRILDI

Facebook ayrıca, Suudi Arabistan ile bağlantılı etki kampanyasından bağımsız olarak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'dan yayın yaptığı tespit edilen benzer bir hesap ağını da platformdan kaldırdıklarını duyurdu.

Söz konusu ağdaki sayfaların Facebook'ta reklamlara 167 bin dolar harcadığının ve neredeyse 14 milyon takipçisinin bulunduğunun belirlendiği kaydedildi.
Gleicher, ilgili grubun sayfalarında da Katar ve Türkiye'nin terör gruplarını desteklediği yönündeki iddialar, İran'ın Yemen'deki etkinlikleri, Libya'daki çatışmalar, ve Suudi liderliğindeki koalisyonun Yemen'deki başarıları türünde paylaşımların yapıldığını ekledi.

Sayfaların BAE ve Mısır'daki 2 pazarlama firması tarafından yönetildiği ve Orta Doğu ile Kuzey Afrika'daki izleyicileri hedef aldığı not edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
300 bin lira ödülle aranan terörist öldürüldü

300 bin lira ödülle aranan terörist öldürüldü

99
Antalya'da ilk 7 ay turist bilançosu: 8 milyon

Antalya'da ilk 7 ay turist bilançosu: 8 milyon

56
ABD'den Çin'e bir gümrük vergisi daha

ABD'den Çin'e bir gümrük vergisi daha

18
Kamu işçilerine verilen ikramiyenin ödeme tarihleri açıklandı

Kamu işçilerine verilen ikramiyenin ödeme tarihleri açıklandı

32
Araç park etme kavgasında komşusunu boynundan vurdu

Araç park etme kavgasında komşusunu boynundan vurdu

35
Harran'daki mülteci kampı kapatılıyor

Harran'daki mülteci kampı kapatılıyor

58
İran'dan dünyanın en büyük el dokuma halısı

İran'dan dünyanın en büyük el dokuma halısı

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir