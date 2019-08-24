taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.759
Euro
6.417
Altın
1527.06
Borsa
97149.04
Gram Altın
282.791

Facebook’un ‘geçmişi sil’ özelliği işe yaramıyor

Facebook’un, kullanıcılarına verilerini kontrol etme hakkı veren ‘geçmişi sil’ özelliğinin, aslında hiçbir şey silmediği iddia edildi.

DHA | 24.08.2019 - 09:11..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Yıllardır birçok gizlilik problemiyle karşı karşıya kalan dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook hakkında, yeni bir iddia ortaya atıldı.

Platformda bulunan geçmişi sil özelliğinin, kullanıcının Facebook dışındaki sitelerde takip edilmesini devre dışı bırakabilmesini sağladığı açıklanmıştı.

Teknoloji haberleri paylaşan Mashable internet sitesi ise Facebook bu özelliği kullanırken, Facebook sunucularından hiçbir geçmişi silmeyeceğini sadece kullanıcının hesabından veri bağlantısının kesileceğini okuyucularına aktardı.

FACEBOOK

Bu yeni özelliğe göre kullanıcılar takip etme özelliğini devre dışı bırakarak, Facebook'un kendilerini Facebook dışında takip ederek ‘hedefli reklam’ göndermesini engelleyebiliyor.

Daha önce kullanıcının, kendi bilgilerini Facebook’un hangi web sitelerine veri gönderdiğini görmesi imkânsızdı. Yeni özellik, kullanıcılara, Facebook’un kullanıcının verilerini paylaştığı şirketlerin listesini ve kaç defa paylaşıldığını gösteriyor.

Habere göre, Facebook bu özelliğin adını ‘geçmişi sil’ olarak duyursa da kullanıcı bilgilerinin, Facebook sunucularından tamamıyla silinmesi mümkün olmuyor. ‘Geçmişi sil’ özelliği ilk önce Güney Kore, İrlanda ve İspanya'da kullanıma sunulacak.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump'tan Çin ürünlerine vergi yükseltme kararı

Trump'tan Çin ürünlerine vergi yükseltme kararı

95
Suriye'de YPG/PKK siperleri yıkılıyor

Suriye'de YPG/PKK siperleri yıkılıyor

50
Erdoğan'dan Ayder'deki salıncakları hemen kaldırın talimatı

Erdoğan'dan Ayder'deki salıncakları hemen kaldırın talimatı

81
ABD'den YPG'ye yardıma devam

ABD'den YPG'ye yardıma devam

175
Terör örgütünün sokak çağrısı cevapsız kaldı

Terör örgütünün sokak çağrısı cevapsız kaldı

47
Hatay'da düğünde oynama kavgası

Hatay'da düğünde oynama kavgası

56
Tabare Vazquez akciğer kanseri

Tabare Vazquez akciğer kanseri

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir