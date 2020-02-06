Facebook'un Instagram'dan elde ettiği gelir belli oldu

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook, ilk kurulduğundan bu yana oldukça yol katetti. Şirket, zaman içinde WhatsApp ve Instagram gibi popüler uygulamaları satın alarak bünyesine kattı.

Dün sizlerle paylaştığımız haberimizde, Google'ın 2019 yılında YouTube'dan 15 milyar dolar reklam geliri elde ettiğinden bahsetmiştik. Ancak yeni ortaya çıkan bilgilere göre Instagram, Facebook'a kazandırdığı gelirle YouTube'u sollamış durumda.

20 MİLYAR DOLARLIK YILLIK GELİR

2012 yılında Instagram'ı 1 milyar dolara satın alarak bünyesine katan Facebook, ne kadar da doğru bir iş yaptığını bir kez daha gösterdi. Şirket, Instagram uygulamasından 2019 yılında 20 milyar dolarlık gelir elde etti. Bu gelir, YouTube'un 15 milyar dolar gelirinden bile daha yüksek.

Son yıllarda yaşadığı gizlilik problemleriyle kullanıcıların güvenini kaybeden Facebook, her ne kadar eski popülerliğini kaybetse de şirketin bünyesinde olan uygulamalar Facebook'u ayakta tutmaya fazlasıyla yetiyor. Örneğin Instagram'dan elde edilen 20 milyar dolarlık gelir, şirketin toplam gelirinin yüzde 25'inden bile daha fazla.

Facebook, şu sıralar geçmişte yaptığı gizlilik hataları nedeniyle ABD Adalet Bakanlığı ve ABD Federal Ticaret Komisyonu tarafından soruşturma altında bulunuyor. Bu soruşturmadan Facebook aleyhinde bir sonuç çıkması durumunda ise şirketin başı bir hayli ağrıyabilir.

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