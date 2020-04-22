Facebook'un iOS sürümü çok yakında karanlık moda kavuşacak

WhatsApp ve Instagram gibi popüler uygulamaları bünyesinde barındıran Facebook, karanlık mod özelliğini kademeli olarak kullanıcılara sunmaya devam ediyor.

Daha önce Instagram, WhatsApp ve Messenger için bu özelliği yayınlayan şirket, şimdi de Facebook'un iOS sürümüne karanlık mod özelliğini getirecek.

WABetaInfo tarafından paylaşılan ekran görüntüleri, karanlık modun Facebook uygulamasının iOS sürümünde nasıl görüneceğini gösteriyor.

Facebook'un iOS uygulamasına gelecek olan karanlık moda yakından baktığımızda, genellikle gri ağırlıklı renklerin kullanılacağını görüyoruz.

İSTEĞE BAĞLI OLACAK

iOS kullanıcıları uygulamadaki karanlık modu istedikleri zaman etkinleştirebilecek veya devre dışı bırakabilecek. Uygulama aynı zamanda işletim sistemindeki genel karanlık mod ayarınıza da otomatik uyum sağlayacak.

Facebook, aylardır üzerinde çalışığı karanlık modun iOS kullanıcılarına ne zaman sunulacağına dair henüz bir açıklama yapmış değil. Ancak yeni ekran görüntülerinin ortaya çıkması, iOS kullanıcılarının pek de fazla beklemeyeceği anlamına geliyor.