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Facebook'un koronavirüs bilgi merkezi ülkemizde de kullanılacak

Facebook'un platforma ekleyeceği ve haber akışının en üstünde bulunucak koronavirüs bilgi merkezi, ülkemizdeki kullanıcılara da sunulacak.

AA & Ensonhaber | 21.03.2020 - 08:39..
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hakkında yanlış bilgilendirmenin önüne geçmek isteyen Facebook, Dünya Sağlık Örgütü gibi bazı kaynaklardan bilgi toplayarak oluşturduğu kendi koronavirüs bilgi merkezini kuruyor.

Facebook'un yeni bilgi merkezi, kullanıcıların ana sayfasında yer alan haber akışının en üstünde konumlandırılacak.

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Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, yeni koronavirüs özelliğini açıklayan bir basın toplantısı düzenledi. Toplantı sırasında konuşan CEO, ''Facebook'un koronavirüs bilgi merkezi, birkaç gün içinde Avrupa'nın bası kesimlerinde ve ABD'nin birkaç şehrinde kullanıma sunacağız. Bu bilgileri, haber akışının en tepesine yerleştireceğiz.'' ifadelerini kullanmıştı.

ÜLKEMİZDEKİ KULLANICILARA DA SUNULACAK

Bildiğiniz gibi Facebook, koronavirüs ile ilgili mücadelede Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışıyor. Bu nedenle şirket, platforma ekleyeceği bilgi merkezini ülkemizdeki kullanıcılara da sunacak.

Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, Türkiye nüfusunun yarısından fazlasına ev sahipliği yapan bir sosyal medya platformu olarak herkesin doğru ve güvenilir bilgiye ulaşabilmesini sağlamayı en büyük sorumlulukları olarak gördüklerini ifade etti.

Instagram: @eshteknoloji

Facebook'un koronavirüs bilgi merkezi ülkemizde de kullanılacak

Facebook'un koronavirüs bilgi merkezi ülkemizde de kullanılacak

Facebook'un koronavirüs bilgi merkezi ülkemizde de kullanılacak

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