Facebook'un kripto parası Libra, Avrupa'da yasaklanacak

Geçtiğimiz aylarda kendi kripto para birimi Libra ve kripto para cüzdanı Calibra'yı duyuran sosyal medya devi Facebook, birçok eleştirinin de odağı haline geldi. ABD hükümeti tarafından ciddi eleştiriler alan Facebook'un bu hamlesi, Başkan Donald Trump tarafından da oldukça gereksiz bulunmuştu.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Facebook'un kripto para birimi Libra'nın hükümetlerin parasal egemenliğini tehlikeye atabileceğini belirterek, bu şartlar altında Libra'nın Avrupa topraklarında gelişmesine müsaade edemeyeceklerini belirtti.

GELECEKTE RİSKLER DOĞURABİLİR

Le Maire, Libra'nın milyarlarca kullanıcıya sahip olması durumunda sistematik riskler doğurabileceğini, para biriminin işleyişinde ve rezervlerin yönetiminde meydana gelebilecek sorunların önemli finansal aksamalara sebebiyet verebileceğini belirtti.

Libra hakkındaki tüm kaygıların ciddi düzeyde olduğunu ve bu nedenle Libra'nın faaliyetlerine Avrupa'da izin verilemeyeceğini belirten Le Maire, paranın özelleştirilmesinin kötüye kullanıma sebebiyet verebileceğini, bu durumun tüketiciler ve şirketler açısından da risk teşkil ettiğini açıkladı.

FACEBOOK LIBRA NEDİR?

Facebook, 2020 yılında piyasaya sürülecek kripto para birimini Libra olarak adlandırdı. Mastercard ve Visa gibi ödeme sistemleri tarafından da desteklenecek olan Libra, Calibra adı verilen bir dijital cüzdanda bulunacak. Platformun kullanıcıları, kendi aralarında mesajlaşır gibi Libra transferi yapabilecek.

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