Facebook'un kripto parası Libra, Rusya'da yasaklanmayacak

Özellikle Bitcoin'in inanılmaz yükselişiyle bir anda dünya genelinde popüler hale gelen kripto paralar, bazı büyük şirketlerin de ilgi odağı oldu. Dünyanın en popüler sosyal medyasitesi Facebook, uzun bir süredir kendi kripto para birimi üzerinde çalışıyordu. Şirket, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, kendi kripto para birimi Libra'yı resmi olarak duyurmuştu.

Rusya Maliye Bakanı Vekili Alexei Moiseev, Facebook'un kripto parası Libra'yı yasaklamak için ayrı bir düzenleme yapmayacaklarını, yakında kripto paralar için bir yasal çerçeve oluşturacaklarını ve Libra’nın da bu çerçeve içinde yer alacağını söyledi.





'MAL VE HİZMET ALIMI YASA DIŞI'

Asıl sorunun kripto paraların yabancı dövizlerle aynı statüde işlem görüp görmeyeceği olduğunu belirten Mossiev, kripto paralar ile mal ve hizmet alım satımının ise Rusya'da "her zaman yasa dışı" olacağını vurguladı ve "Ruble bizim ulusal paramızdır ve tüm hesaplamalar onunla yapılmak zorundadır." diye uyardı.

Facebook, Libra’nın görece sabit değerli bir kripto para birimi olmasını ve özellikle internet ve sosyal medya platformları üzerinde alışverişlerde yoğun biçimde kullanılmasını hedefliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Şubat ayında kripto paralar için yasal düzenlemeler hazırlanması talimatını vermişti.

Her ne kadar Facebook, yaptığı açıklamada kripto para birimi ve cüzdanının veri paylaşmayacağını iddia etse de şirketin son yıllarda karıştığı gizlilik skandalları nedeniyle kullanıcıları bu konuda ikna etmesi biraz zaman alabilir.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.