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Facebook’un kripto parasına yönelik endişeler sürüyor

Facebook'un kripto parası, birçok kurum ve kuruluş tarafından araştırılıyor.

AA | 23.09.2019 - 09:40..
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Geçtiğimiz aylarda kendi kripto para birimi Libra ve kripto para cüzdanı Calibra'yı duyuran sosyal medya devi Facebook, birçok eleştirinin de odağı haline geldi. ABD hükümeti tarafından ciddi eleştiriler alan Facebook'un bu hamlesi, Başkan Donald Trump tarafından da oldukça gereksiz bulunmuştu.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Facebook'un kripto para birimi Libra'nın hükümetlerin parasal egemenliğini tehlikeye atabileceğini belirterek, bu şartlar altında Libra'nın Avrupa topraklarında gelişmesine müsaade edemeyeceklerini de belirtmişti.

facebook

LIBRA İNCELENİYOR

Birçok merkez bankası, Facebook'un Libra biriminin uygulanmasının düzenleme, vergi, para politikası ve ödemeler konusuna ilişkin sonuçlarını incelemeye alırken, G7 Grubu’da Libra gibi kripto para birimlerini nasıl düzenleyebileceğini incelemek için G7 bünyesinde bir görev grubu oluşturmuştu.

Facebook, Libra’nın ülkelerin merkez bankalarının para arzı üzerindeki kontrolünü tehdit ettiği şeklindeki endişelere karşı kendini savunurken, uzmanlar, Libra'nın somut etkilerini değerlendirmek için çok erken olduğunu belirtiyor.

libra

FACEBOOK LIBRA NEDİR?

Facebook, 2020 yılında piyasaya sürülecek kripto para birimini Libra olarak adlandırdı. Mastercard ve Visa gibi ödeme sistemleri tarafından da desteklenecek olan LibraCalibra adı verilen bir dijital cüzdanda bulunacak. Platformun kullanıcıları, kendi aralarında mesajlaşır gibi Libra transferi yapabilecek.

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Facebook’un kripto parasına yönelik endişeler sürüyor

Facebook’un kripto parasına yönelik endişeler sürüyor

Facebook’un kripto parasına yönelik endişeler sürüyor

Facebook’un kripto parasına yönelik endişeler sürüyor

Facebook’un kripto parasına yönelik endişeler sürüyor

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