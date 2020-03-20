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Facebook'un yayınladığı yeni tasarıma nasıl geçilir

Facebook'un yayınladığı ve içerisinde karanlık mod da bulunan yeni tasarıma nasıl geçebileceğinizi anlattık.

Haber Merkezi | 20.03.2020 - 11:28..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
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Facebook'un bilgisayarlarda kullandığınız masaüstü sürümü, çok yakında mobil uygulamasına benzer bir tasarıma geçecek.

Daha hızlı performans sunan ve içerisinde karanlık mod gibi özelliklerin de bulunduğu yeni Facebook, kullanıcılara daha basit bir arayüz sunacak.

Yeni tasarımı yakından inceleyecek olursak, sayfanın en üstüne Gruplar, Market ve daha fazla seçeneğin yer aldığı sekmeleri görüyoruz. Bu sekmelerin hemen altında ise hikayeler bölümü yer alıyor.

Facebook, yeni tasarımın kullanıcıların aradıklarını daha hızlı bulmalarına yardımcı olduğunu söylerken, ayrıca ana sayfa ve diğer sayfaların da daha hızlı açılacağını belirtti.

facebook

FACEBOOK YENİ TASARIMA NASIL GEÇİLİR

Facebook, ilerleyen haftalarda yeni tasarımı bütün kullanıcıların hizmetine sunacak. Ancak şirket, şu anda belirli kullanıcılar için bu özelliği aktif etmiş durumda.

Eğer siz de Facebook'un seçtiği şanslı kullanıcılardansanız, aşağıdaki adımları takip ederek yenit asarıma geçebilirsiniz.

1- Öncelikle bilgisayarınızdan Facebook'a girin ve en sağda bulunan 'Ayarlar' okuna dokunarak penceri açın. 'Yeni Facebook'a Geçiş Yap' seçeneğine dokunun.

action

 

2- Karşınıza aşağıdaki gibi tema seçimi ekranı çıkacak. Buradan ister aydınlık ister koyu temayı seçip 'BAŞLA' butonuna tıklayın.

facebook

 

3- Artık Facebook'u yeni tasarımıyla kullanmaya başlayabilirsiniz. Tekrar eski görünüme geçmek için yine Ayarlar penceresinden 'Klasik Facebook'a Geçiş Yap' seçeneğini seçmeniz gerekiyor.

FACEBOOK

Instagram: @eshteknoloji

 

Facebook'un yayınladığı yeni tasarıma nasıl geçilir

Facebook'un yayınladığı yeni tasarıma nasıl geçilir

Facebook'un yayınladığı yeni tasarıma nasıl geçilir

Facebook'un yayınladığı yeni tasarıma nasıl geçilir

Facebook'un yayınladığı yeni tasarıma nasıl geçilir

Facebook'un yayınladığı yeni tasarıma nasıl geçilirFacebook'un yayınladığı yeni tasarıma nasıl geçilirFacebook'un yayınladığı yeni tasarıma nasıl geçilir

Facebook'un yayınladığı yeni tasarıma nasıl geçilir

Facebook'un yayınladığı yeni tasarıma nasıl geçilir

Facebook'un yayınladığı yeni tasarıma nasıl geçilirFacebook'un yayınladığı yeni tasarıma nasıl geçilir

Facebook'un yayınladığı yeni tasarıma nasıl geçilirFacebook'un yayınladığı yeni tasarıma nasıl geçilirFacebook'un yayınladığı yeni tasarıma nasıl geçilir

Facebook'un yayınladığı yeni tasarıma nasıl geçilir

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