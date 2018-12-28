Fadime Teyze, 12 yıldır sokak kedilerine bakıyor

Çevresinde kedilerin Fadime annesi olarak bilinen yaşlı kadın, yardımseverlerden topladığı yiyeceklerle her gün İskenderun sokaklarında gezerek, kedilere yiyecek dağıtıyor.

KENDİNİ KEDİLERE ADADI

Bazı sokak ve caddelere kedilerin barınabilmesi için karton kafesler bırakan Fadime Bastık, kedilerin temizlik başta olmak üzere diğer bakımlarını da yapıyor.

Bastık, daha önce lokantalarda çalıştığını, son 12 yıldır ise işe gitmeyerek kendisini kedilere adadığını söyledi.

YANLARINDA KALIYOR

Sahipsiz kediler için tüm gün uğraştığını, çoğu zaman eve sabaha karşı geldiğini ifade eden Bastık, "Geçen yıl bütün yaz kedilerin yanında yattım. Evime gelmedim. Köpekler kedilere zarar vermesin diye bütün yazı sahil kenarında geçirdim. Beş yavrunun annesini köpekler öldürmüştü. Küçük yavrular da yetim kaldı. Ben de dayanamadım onların yanında kaldım" dedi.





KEDİLERLE HUZUR BULUYOR

Fadime Bastık, "Komşu hayatım, televizyon hayatım yok, sadece bu kediler var. Hayatımda bu kedilerden başka kimsem yok. Yalnızlığa alıştım. Bu yaştan sonra yapılacak bir şey yok, bunlarla huzurlu oluyorum. Kedilerin karnı doydu mu ben nerede olsam yerim. Ama bu hayvanlar her yerde yiyemez. Ben bu kedilerin sayesinde ayaktayım" diye konuştu.





"ZARAR GELDİĞİNDE ÇOK ÜZÜLÜYORUM"

Bastık, "Kediler benim birinci dostum, gönüllü olarak onlara bakıyorum. Huzurlu olmak için kedilere bakıyorum. Karınları doyuyor, mutlu oluyorlar, seviniyorlar, sağlıklı oluyorlar, oynuyorlar ve ben de mutlu oluyorum. Kedilere bir zarar geldiğinde çok üzülüyorum, durmadan ağlıyorum" diye konuştu.

