taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2675
Euro
6.0478
Altın
1279.03
Borsa
91234.21
Gram Altın
216.811

Fadime Teyze, 12 yıldır sokak kedilerine bakıyor

Hatay İskenderun'da yalnız yaşayan 65 yaşındaki Fadime Bastık, 12 yıldır hayırseverlerden topladığı yardımlarla sokak kedilerini besliyor.

Haber Merkezi | 28.12.2018 - 12:12..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Çevresinde kedilerin Fadime annesi olarak bilinen yaşlı kadın, yardımseverlerden topladığı yiyeceklerle her gün İskenderun sokaklarında gezerek, kedilere yiyecek dağıtıyor.

KENDİNİ KEDİLERE ADADI

Bazı sokak ve caddelere kedilerin barınabilmesi için karton kafesler bırakan Fadime Bastık, kedilerin temizlik başta olmak üzere diğer bakımlarını da yapıyor.

Bastık, daha önce lokantalarda çalıştığını, son 12 yıldır ise işe gitmeyerek kendisini kedilere adadığını söyledi.

Fadime Teyze, 12 yıldır sokak kedilerine bakıyor

YANLARINDA KALIYOR

Sahipsiz kediler için tüm gün uğraştığını, çoğu zaman eve sabaha karşı geldiğini ifade eden Bastık, "Geçen yıl bütün yaz kedilerin yanında yattım. Evime gelmedim. Köpekler kedilere zarar vermesin diye bütün yazı sahil kenarında geçirdim. Beş yavrunun annesini köpekler öldürmüştü. Küçük yavrular da yetim kaldı. Ben de dayanamadım onların yanında kaldım" dedi.

Fadime Teyze, 12 yıldır sokak kedilerine bakıyor

KEDİLERLE HUZUR BULUYOR

Fadime Bastık, "Komşu hayatım, televizyon hayatım yok, sadece bu kediler var. Hayatımda bu kedilerden başka kimsem yok. Yalnızlığa alıştım. Bu yaştan sonra yapılacak bir şey yok, bunlarla huzurlu oluyorum. Kedilerin karnı doydu mu ben nerede olsam yerim. Ama bu hayvanlar her yerde yiyemez. Ben bu kedilerin sayesinde ayaktayım" diye konuştu.

Fadime Teyze, 12 yıldır sokak kedilerine bakıyor

"ZARAR GELDİĞİNDE ÇOK ÜZÜLÜYORUM"

Bastık, "Kediler benim birinci dostum, gönüllü olarak onlara bakıyorum. Huzurlu olmak için kedilere bakıyorum. Karınları doyuyor, mutlu oluyorlar, seviniyorlar, sağlıklı oluyorlar, oynuyorlar ve ben de mutlu oluyorum. Kedilere bir zarar geldiğinde çok üzülüyorum, durmadan ağlıyorum" diye konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
YPG, Münbiç'ten çekileceğini açıkladı

YPG, Münbiç'ten çekileceğini açıkladı

157
Diyanet, merak edilen soruyu cevapladı: Piyango haram mı

Diyanet, merak edilen soruyu cevapladı: Piyango haram mı

224
CHP, Suriyeli trans kadınlara yardım ediyor

CHP, Suriyeli trans kadınlara yardım ediyor

106
Galatasaray Kulübü: Ozan Kabak'la anlaşamadık

Galatasaray Kulübü: Ozan Kabak'la anlaşamadık

52
Colorado'da çıkan rainbow taşı, Erzurum'da da bulundu

Colorado'da çıkan rainbow taşı, Erzurum'da da bulundu

30
Polislerin emekli ikramiyesine POLSAN takviyesi

Polislerin emekli ikramiyesine POLSAN takviyesi

196
28 Aralık Cuma günü kar tatili olan iller

28 Aralık Cuma günü kar tatili olan iller

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir