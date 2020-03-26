Fahiş fiyat artışı yapanlara para cezası

Koronavirüs salgınınından faydalanmak isteyen fırsatçılara karşı mücadele devam ediyor...

Korona sonrası piyasalarda bazı suistimaller yaşandı.

Başta sağlık malzemeleri ile gıda ürünleri olmak üzere "Nasıl olsa alacaklar" mantığıyla fırsatçı yaklaşım sergileyerek fahiş zam yapanlar, en ağır şekilde cezalandırıldı.

PARA CEZASI GELDİ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, fırsatçılara göz açtırılmadığını belirterek "28 Şubat-25 Mart döneminde maske, kolonya, gıda gibi ürünlerin fiyatlarıyla ilgili 6 bin 448 firma ve 13 bin 280 ürünü denetledik." açıklamasında bulundu.

Pekcan, ayrıca "Reklam Kurulu'nun son toplantısında 189 firmaya 9 milyon 147 bin 31 lira para cezası verilmesi kararlaştırıldı." dedi.