Fahiş fiyat için kurul oluşturulma kararı

Koronavirüsle mücadele kapsamında çeşitli önlemlerler alınırken, krizi fırsata çevirmeye çalışan stokçular vakaların yayıldığı ilk günden bugüne kadar talebin arttığı maske, dezenfektan, eldiven gibi birçok ürünü fahiş fiyatlarla satmaya başladı.

Sonrasında ise fahiş fiyat artışı yapan birçok firma tespit edilip, yüksek meblağlarda para cezalarına çarptırıldı.

Koronavirüsü fırsat bilerek piyasalarda suistimalde bulunanlar içinse yeni bir önlem alındı.

FAHİŞ FİYAT İÇİN KURUL

Fahiş fiyat ve stokçuluğun önüne geçmek için "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu" oluşturulma kararı alındı.

Madde, Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülen koronavirüs ekonomik paketine eklendi.

500 BİN LİRAYA KADAR PARA CEZASI

Kurul tarafından fahiş fiyat artışı yapanlar ve stokçulara 10 bin liradan 500 bin liraya kadar ceza uygulanacak.