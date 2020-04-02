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Fahiş fiyat uygulayan firmalar açıklandı

Ticaret Bakanlığı, koronavirüs salgını sonrasında, talebi artan ürünlerde fahiş fiyat uygulayan firma isimlerini açıkladı.

AA |
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Fahiş fiyat uygulayan firmalar açıklandı

Konavirüsün yayılmasına karşı önlemler ve enfekte vatandaşlarının tedavisi için çalışmalar devam ederken, bu süreçte krizi fırsata çevirmeye çalışanlar da var.

FIRSATÇILAR BOŞ DURMADI

Ülkemizde vakaların görülmeye başladığı ilk günden itibaren fırsatçılar, maske, dezenfektan gibi ürünleri stoklamanın yanında, talebi artan ürünlerin bazılarını fahiş fiyatlarla piyasaya sürdü.

Konuya el atan yetkililer, fahiş fiyat uygulayan firmaları tek tek tespit edip cezai işlem uyguladı.

BAKANLIK İFŞA ETTİ

Ticaret Bakanlığı, bu fırsatçı firmaların isimlerini yayınladı.

Fahiş fiyat uygulayan firmaların listesi için tıklayın

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