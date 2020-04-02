Fahiş fiyat uygulayan firmalar açıklandı

Konavirüsün yayılmasına karşı önlemler ve enfekte vatandaşlarının tedavisi için çalışmalar devam ederken, bu süreçte krizi fırsata çevirmeye çalışanlar da var.
FIRSATÇILAR BOŞ DURMADI
Ülkemizde vakaların görülmeye başladığı ilk günden itibaren fırsatçılar, maske, dezenfektan gibi ürünleri stoklamanın yanında, talebi artan ürünlerin bazılarını fahiş fiyatlarla piyasaya sürdü.
Konuya el atan yetkililer, fahiş fiyat uygulayan firmaları tek tek tespit edip cezai işlem uyguladı.
BAKANLIK İFŞA ETTİ
Ticaret Bakanlığı, bu fırsatçı firmaların isimlerini yayınladı.
Fahiş fiyat uygulayan firmaların listesi için tıklayın