1 Krav maga nedir Krav maga, İsrail ordusu tarafından geliştirilen ve öldürücü hamlelerinin çıkarılarak kişisel savunma sağlamayı mümkün kılan bir dövüş tekniğidir.

2 Koronavirüsün fendini temizlik yenecek Temiz olmanın erdemi, koronavirüs salgınında kendisini bir kez daha açıkça belli etti.

3 Barış Pınarı Bölgesi'nde 4 terörist öldürüldü YPG/PKK'lı teröristlerin Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'ne düzenlediği sızma girişimi üzerine SMO güçleriyle çatışma çıkarken, 4 terörist ile onlara destek olan 2 rejim askeri etkisiz hale getirildi.

4 Koronavirüse karşı deveyle ilaçlama Pakistan'da dezenfekte sistemini deveye bağlayan adam, köyde ilaçlama yaptı.

5 Fahiş fiyat uygulayan firmalar açıklandı Ticaret Bakanlığı, koronavirüs salgını sonrasında, talebi artan ürünlerde fahiş fiyat uygulayan firma isimlerini açıkladı.

6 Majör depresif bozukluk nedir Majör depresyon, en az iki hafta boyunca, farklı türden günlük hadise ve tecrübeler karşısında, sabit bir şekilde düşük ruh halinde bulunulması ile karakterize edilen bir zihinsel hastalıktır.