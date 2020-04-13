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Fahrettin Altun, Biz Bize Yeteriz şarkısını paylaştı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, paylaşımında, "Güçlü irademizle her zorluğu birlikte aşarız" ifadelerini kullandı.

AA |
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Fahrettin Altun, Biz Bize Yeteriz şarkısını paylaştı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Dayanışma Kampanyası için özel hazırlanan "Biz Bize Yeteriz" şarkısını paylaştı.

Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Birlik ve beraberliğimiz bizim sigortamız, dayanışma ruhumuz farkımız, kardeşliğimiz kuvvetimiz. Güçlü irademizle her zorluğu birlikte aşarız. Benden uzak 'biz' anlayışıyla hareket ediyoruz, 'Biz bize yeteriz Türkiyem' diyoruz." ifadelerine yer verdi.

BİZ BİZE YETERİZ

Söz, müzik ve aranjmanı Ceyhun Çelikten'e ait "Biz Bize Yeteriz" isimli şarkı, sanatçı Kutsi tarafından seslendirildi.

İletişim Başkanı Altun, 'Biz Bize Yeteriz' şarkısını paylaştı VİDEO

Fahrettin Altun, Biz Bize Yeteriz şarkısını paylaştı

Şarkının sözleri şöyle:

"Farklı farklı düşünsek de bu vatan bizim, biz biriz,

Bugün birlik olma günü biz bize yeteriz,

Acı, keder ya da sevinç her durumda kalp kalbe,

Kenetlendik milletçe yok başka Türkiye,

Rengimiz fark etmiyor, canlarımız gidiyor,

Her zorluğun üstesinden geliriz biz Türkiyem,

Bugün bize el ele birlik olmak düşüyor,

Haydi şimdi biz bize yeteriz Türkiyem."

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