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Fahrettin Altun: Gerçekleri çarpıtma çabası var

İletişim Başkanı Altun, Amerika'nın terör örgütü YPG'nin elindeki ağır silahları toplamakla yükümlü olduğunu hatırlattı.

AA | 21.10.2019 - 08:54..
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fahrettin

Türkiye ile Amerika, Suriye'nin geleceği konusunda bir anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre; Türkiye, askeri harekata gerek kalmadan güvenli bölgenin tek hakimi oldu.

Türkiye'nin masadan kazançlı kalktığı anlaşmaya ilişkin, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan bir açıklama geldi.

"ABD, YPG'NİN ELİNDEKİ AĞIR SİLAHLARI TOPLAMAKLA YÜKÜMLÜ"

Twitter hesabından değerlendirmede bulunan Altun, "Sözün özü şudur: Türkiye Barış Pınarı Harekatı'nı 120 saatliğine askıya aldı. Karşılığında, ABD, YPG'nin çekilmesini kolaylaştırmakla ve YPG'nin elindeki ağır silahları toplamakla yükümlü. Zaman ilerliyor." ifadelerini kullandı.

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