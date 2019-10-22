Fahrettin Altun Rusya ile varılan mutabakatı değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaklaşık 6 saat süren görüşmenin ardından kameralar karşısına geçmiş ve Suriye'nin geleceği ile ilgili önemli kararlar almıştı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, Türkiye ve Rusya arasında varılan 10 maddelik anlaşmayı değerlendirdi.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN DEVLETÇİLK PROJESİ TARİH OLMUŞTUR"

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde tarihi bir diplomatik başarı elde edildğini ifade eden Altun açıklamasına, "Terörle mücadelemiz, dost ve müttefik ülkelerin işbirliğiyle sürdürülerek neticelendirilecektir. Bölücü Terör Örgütü’nün devletçik projesi tarih olmuştur" cümleleriyle devam etti.