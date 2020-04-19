Fahrettin Altun'dan Orhan Koloğlu için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaşamını yitiren gazeteci, yazar ve tarihçi Orhan Koloğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve basın camiasına başsağlığı diledi.

Altun, mesajını Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Düşünce dünyasının önemli isimlerinden Orhan Koloğlu'nu kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarını aktaran Fahrettin Altun, aynı zamanda Türkiye'nin izniyle bağımsız Libya'nın ilk Başbakanı olan Sadullah Koloğlu'nun oğlu olan Orhan Koloğlu'nun 91 yıllık ömrüne 90 kitap sığdırmış önemli bir aydın olduğunu ifade etti.

"GEÇMİŞİMİZİ KALEMİYLE AYDINLATAN.."

Bir dönem Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü görevini de üstlenen, yurt dışında birçok ülkede çeşitli ataşelik görevlerinde bulunan Koloğlu'nun birçok devlet adamına danışmanlık göreviyle de ülkesine hizmet ettiğini belirten Altun, "Geçmişimizi kalemiyle aydınlatan nice aydınımız gibi Orhan Koloğlu da fikirleriyle bilgi dünyamızı zenginleştirmiş, gelecek nesillere değerli tavsiyelerle dolu nice çalışmayı miras bırakmıştır. Orhan Koloğlu, ömrünün son zamanlarında dahi ülke meselelerini kendine dert edinmiş ve milli aydın kimliğiyle ülkemiz için fikri çalışmalarda bulunmayı ihmal etmemiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve basın camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi