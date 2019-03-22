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Fahriye Evcen 1 milyon TL'ye anlaştı

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, internette kanal açma modasına uydu.

Haber Merkezi | 22.03.2019 - 10:43..
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Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu'da da geniş bir hayran kitlesi bulunan ünlü çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, her fırsatı paraya çevirmeyi seviyor. Evcen, şöhretini paraya çevirmek için Dubai merkezli bir prodüksüyon şirketi ile anlaştı.

1 MİLYON TL ALACAK

Önceki gün ünlü oyuncuyla bir araya gelen şirketin müdürü Michel Chahda, iş birliğini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Özel hayatı ve kariyeri ile ilgili bilinmeyenleri kendi kanalında hayranları ile paylaşacak olan Evcen, bu anlaşmadan 1 milyon TL alacak.

Fahriye Evcen 1 milyon TL'ye anlaştı

Fahriye Evcen 1 milyon TL'ye anlaştı

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