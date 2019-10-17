Fahriye Evcen, kiloları diyetle verdi

Geçtiğimiz nisan ayında oğlu Karan'ı dünyaya getiren Fahriye Evcen doğum sonrası fazla kiloları nedeniyle olumsuz yorumlara maruz kalmıştı. Eşi Burak

Özçivit ile çıktığı tatil dönüşü hava limanında görüntülenen Fahriye Evcen'in, doğum kiloları çok konuşulmuştu. Evcen o dönemlerde, "Her anne, her kadın çok güzeldir" mesajını vermişti.

KİLOLAR GİTTİ

Kilo vermeye devam eden Fahriye Evcen, sosyla medya hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı. Evcen'in fazla kilolarından kurtulduğu görüldü.

Sosyal medyada kiloları nedeniyle hakarete varan yorumlara maruz kalan Fahriye Evcen için hayranları #fahriyeçokgüzelsin hashtag'i ile ünlü oyuncuya destek kampanyası başlatmıştı.