Fahriye Evcen yeni kurallar getirdi

Türkiye'nin önde gelen güzellerinden olan Fahriye Evcen, kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit ile 2017 yılında evlenmiş, 2019 nisan ayında da oğlu Karan'ı kucağına almıştı.

İÇİNE SİNEN BİR PROJE OLURSA DÖNECEK

Çocuğunu belli bir yaşa kadar kendi büyütmek istediği için bir süre çalışmayı düşünmeyen güzel oyuncunun, içine sinen bir proje olduğu taktirde kendi şartlarıyla setlere dönebileceği öğrenildi.

FAHRİYE EVCEN KURALLARI

İddialara göre; güzel oyuncunun kendisine teklifte bulunan yapımcılara “Hazırlıklar dahil sette toplamda 9 saat kalırım. Haftada da iki gün ve resmi tatillerde izin yaparım.” dedi.

3 YIL ÖNCE BÖLÜM BAŞI 40 BİN TL ALIYORDU

Bu arada Fahriye Evcen, kendisi gibi ünlü oyuncu arkadaşlarından çok daha düşük fiyatlara çalışıyor. 3 yıl önce haftalık bölüm başına 40 bin TL alan oyuncu, bu limitini çok fazla yukarıda tutmuyor. Bilindiği gibi Evcen'in 40 bin TL aldığı dönemde Burçin Terzioğlu bölüm başına 185 bin TL kazanıyordu.

BAKICI İSTEMİYOR

Kendi kurallarıyla uzun süren set saatlerine alternatif zamanlar yaratan Evcen’in şu sıralar herhangi bir dizi ya da reklam projesine dahil olmayı düşünmediği aktırıldı.

Öte yandan güzel oyuncu, oğlu için bakıcı da tutmak istemiyor.