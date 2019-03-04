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Fahriye ve Burak'ın jet önlemi işe yaramadı

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin Karan adını verecekleri oğullarının adına, sosyal medyada sahte hesap açıldı.

Haber Merkezi | 04.03.2019 - 06:56..
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1.5 ay sonra doğacak çocuklarına Karan adını veren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten sosyal medya önlemi...

JET ÖNLEM İŞE YARAMADI

Ünlü çift, çocuklarınının adını açıklar açıklamaz Instagram hesabı da açtı. Karan Özçivit adına açılacak sahte hesapları önlemek için bu yola başvuran Fahriye ve Burak'ın, bu hamlesi yine de fazla başarılı olamadı. İlk günden onlarca sahte hesap açıldı.

Karan Özçivit adına açılan Instagram hesabını, 60 bin kişi takip etmeye başladı. Burak Özçivit'in 12 milyon 500 bin, Fahriye Evcen'in ise 8 milyon 100 bin takipçcisi var.

Fahriye ve Burak'ın jet önlemi işe yaramadı

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