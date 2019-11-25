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Faik Öztrak: Ülkenin gerçek gündeminde başka sorunlar var

Son 3 gündür CHP içinde komplolar olduğunu dile getiren CHP, ülkenin gerçek gündemine dönebildi.

Haber Merkezi | 25.11.2019 - 16:00..
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Faik Öztrak: Ülkenin gerçek gündeminde başka sorunlar var

CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantının gündemine ilişkin kameralar karşısına geçen Parti Sözcüsü Faik Öztrak açıklamalarda bulundu.

Son 3 gün içerisinde Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Beştepe'de görüştü iddiasıyla uğraşan CHP, kendi derdinden yavaş yavaş sıyrılıp ülkeninin gerçek sorunlarına odaklanmaya başladı.

"TÜRKİYE'NİN GERÇEK GÜNDEMİNDE BAŞKA SORUNLAR VAR"

Konuşmasının soru cevap kısmında ağırlıklı olarak Muharrem İnce ile ilgili sorular alan Öztrak, olayın kumpas olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu kumpasın iki amacı var milletin iş aş sorununu gizlemek ve milletin umudu haline gelen CHP'ye itibar suikastı yapmaktır. CHP ruhunu hiç anlamayanlar CHP içinde çete arama gafletine düşebilir. Kimse kendine siyasi rant devşirmeye çalışmamalıdır.

Türkiye'nin gerçek gündeminde işsizlik sefalet ve canlarına kıyan ailelerimiz vardır. Kadına şiddet vardır, Katar ordusuna peşkeş çekilen tank palet fabrikası vardır, filtresiz termik santraller vardır."

Faik Öztrak: Ülkenin gerçek gündeminde başka sorunlar var VİDEO

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