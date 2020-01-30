Faik Öztürk, Safiye Soyman’ın sırrını söyledi

Ekranların en eğlenceli isimlerinden biri olan Safiye Soyman ve Faik Öztürk. S ikilisi hiç ayrılmıyor. Safiye Soyman, İstanbul'da düzenlenen bir ödül törenine yine yanından hiç ayırmadığı hayat arkadaşı Faik Öztürk'le katıldı.

"AFRİKA KONSERLERİMİZ BAŞLIYOR"

Açıklamalar yapan Faik Öztürk de hayat arkadaşı Safiye Soyman’ın sırlarını paylaştı. Öztürk, “Safiye benim kiloma takıyor ama kendisi üç korseyle dışarıya çıkıyor” diyerek, herkesi güldürdü.

İkili, “Yeni bir single’ımız çıkıyor ve aynı zamanda Afrika konserlerimiz de başlayacak” açıklamasında bulundu.