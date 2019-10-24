taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7558
Euro
6.4108
Altın
1490.05
Borsa
100551.86
Gram Altın
276.12
Bitcoin
42847.12

Faizler düştükçe akıllara Erdem Başçı geliyor

Türkiye ekonomisi, Erdem Başçı'nın Merkez Bankası Başkanlığı yaptığı günlerde oldukça zor günler geçirdi. Murat Çetinkaya'nın düzeltemediği faiz rakamlarına, Murat Uysal ayar veriyor.

AA & Ensonhaber | 24.10.2019 - 14:14..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş
Faizler düştükçe akıllara Erdem Başçı geliyor

Türkiye ekonomisine yönelik saldırıların olduğu dönemde, faiz lobilerinin istekleri doğrultusunda hareket eden Merkez Bankası, üst üste faiz artırımları yaparak oranı yüzde 24'e kadar yükseltti.

Piyasalara güvenin azalmasına neden olan bu kararlar, artık geride kaldı.

FAİZLER TEK HANEYE DOĞRU

Erdem Başçı ve Murat Çetinkaya döneminde yapılan bu faiz artırımlarının ardından göreve gelen Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, 3 aylık dönemde faizleri 10 puan birden aşağı çekti.

Yüzde 14'e kadar düşen faiz oranının, önümüzdeki dönemde tek haneye düşürülmesi bekleniyor.

BABACAN'IN EKİBİNDEN

Yeni parti kurma hazırlığında olan Ali Babacan'ın ekonomi ekibinde yer alan Erdem Başçı, görevde olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de oldukça ters düşmüştü.

Faizler düştükçe akıllara Erdem Başçı geliyor

FOTOĞRAF: Erdem Başçı

Faizler düştükçe akıllara Erdem Başçı geliyor

FOTOĞRAF: Murat Çetinkaya

Faizler düştükçe akıllara Erdem Başçı geliyor

FOTOĞRAF: Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şeyma Subaşı'na ailesinden tepki

Şeyma Subaşı'na ailesinden tepki

287
Erdal Aksünger: PYD terör örgütü değildir

Erdal Aksünger: PYD terör örgütü değildir

598
Çavuşoğlu: Gazze'deki Filistinlilere desteğimiz sürecek

Çavuşoğlu: Gazze'deki Filistinlilere desteğimiz sürecek

278
Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye

Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye

170
AK Parti, yeni vergi taslağının detaylarını açıkladı

AK Parti, yeni vergi taslağının detaylarını açıkladı

422
Rusya, YPG ile canlı bağlantı kurdu

Rusya, YPG ile canlı bağlantı kurdu

198
Türkiye'nin yaptığı anlaşmalar ABD basınında

Türkiye'nin yaptığı anlaşmalar ABD basınında

49
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir