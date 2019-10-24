Faizler düştükçe akıllara Erdem Başçı geliyor

Türkiye ekonomisine yönelik saldırıların olduğu dönemde, faiz lobilerinin istekleri doğrultusunda hareket eden Merkez Bankası, üst üste faiz artırımları yaparak oranı yüzde 24'e kadar yükseltti.

Piyasalara güvenin azalmasına neden olan bu kararlar, artık geride kaldı.

FAİZLER TEK HANEYE DOĞRU

Erdem Başçı ve Murat Çetinkaya döneminde yapılan bu faiz artırımlarının ardından göreve gelen Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, 3 aylık dönemde faizleri 10 puan birden aşağı çekti.

Yüzde 14'e kadar düşen faiz oranının, önümüzdeki dönemde tek haneye düşürülmesi bekleniyor.

BABACAN'IN EKİBİNDEN

Yeni parti kurma hazırlığında olan Ali Babacan'ın ekonomi ekibinde yer alan Erdem Başçı, görevde olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de oldukça ters düşmüştü.

FOTOĞRAF: Erdem Başçı

FOTOĞRAF: Murat Çetinkaya

FOTOĞRAF: Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal