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Faizlerin düşmesi konut satışlarını artırdı

Kredi faizi indirimleriyle ağustosta, ipotekli konut satışları yüzde 168 arttı.

İHA | 19.09.2019 - 17:15..
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Kamu bankalarının başlattığı kredi faizi indirimleriyle ağustosta, konut satışları 7 ayın ardından ilk kez yükseldi.

İPOTEKLİ SATIŞLAR YÜZDE 168 ARTTI

Böylece konut satışlarında 7 aydır devam eden gerileme, tersine döndü. Kamu bankaları öncülüğünde başlayan indirimlerle, konutta kredi faizi yüzde 1’in altına kadar çekildi. İpotekli konut satışlarıysa ağustosta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 168 artarak 34 bin 148’e yükseldi.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 30,9 olarak belirlendi.

Yabancılara yapılan konut satışları ise  ağustosta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 azalarak 3 bin 604 oldu.

Faizlerin düşmesi konut satışlarını artırdı

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