Fal bakıp büyü yapan dolandırıcı yakalandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, M.E.K. isimli şüphelinin, çocuğu olmayan H.T.'den büyü yaptığını söyleyerek 6 bin 250 TL, H.Ç. isimli kadından da üzerinde büyü olduğu ve bozacağı yalanıyla 10 bin TL aldığını belirledi.

Polis, M.E.K.'yi Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.

KAMU GÖREVLİSİ OLARAK KENDİNİ TANITTI

Şüphelinin, sorgusunda ise kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak, yurt dışına gitmek isteyen İ.Ç.'den 3 bin TL, bedensel engelli bir kişiden de iyileştirme vaadiyle 3 bin TL aldığı ortaya çıktı.

SERBEST KALDI

M.E.K., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.