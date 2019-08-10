Falcılıkla vatandaşları dolandırdıran bir kişi yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 4 vatandaşın kendisini falcı olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırdığı şikayeti üzerine harekete geçti.

"SİHRİNİ BOZACAĞIM" DEYİP 10 BİN LİRASINI ALDI

Çocuğu olmayan H.T.’ye sihir yaparak 6 bin 250 lira alan şüphelinin, yine H.Ç. isimli kadının üzerinde sihir olduğunu ve bunu bozacağını söyleyip 10 bin lirasını aldığı öğrenildi. İhbarı değerlendiren ekipler şüphelinin M.E.K. (53) olduğunu belirledi. M.E.K. Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi’ndeki evinde gözaltına alındı.

KENDİSİNİ KAMU GÖREVLİSİ GİBİ TANITTI

Emniyete götürülen şüphelinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak, yurt dışına çıkarmak isteyen İ.Ç.’den 3 bin lira aldığı ve yine bedensel engelli bir kişiyi iyileştirmek için de 3 bin lira aldığı öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan M.E.K. işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.