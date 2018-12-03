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Fanatik Yahudilerden Filistinlilere ırkçı saldırı

Bir grup Fanatik Yahudi, İsrail vatandaşı Filistinlilerin araçlarına zarar vererek, ırkçı sloganlar yazdı.

AA | 03.12.2018 - 09:58..
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Fanatik Yahudiler, İsrail'in kuzeyindeki Kefr Kasım kentinde İsrail vatandaşı Filistinlilere ait çok sayıda aracı tahrip ederek, ırkçı sloganlar yazdı.

OTOMOBİLLERE IRKÇI MESAJ

Israel HaYom gazetesinin haberine göre; bir grup fanatik Yahudi’nin ülkenin kuzeyindeki Kefr Kasım kentinde, İsrail vatandaşı Filistinlilere ait 32 aracın lastiklerini patlattığı ve araçların üzerine "Bedel Ödetme", "Yahudiler asla susmaz” gibi nefret söylemi ve ırkçılık içeren ifadeler yazdıkları belirtildi.

Haberde, İsrail polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedilerek daha fazla bilgiye yer verilmedi.

Filistin asıllı İsrail Milletvekili İsavi Fureyc ise yaptığı yazılı açıklamada, fanatik Yahudilerin "ırkçı" eylemini kınayarak, "Bu ırkçı, faşizan bir eylemdir ve bu sefer benim şehrimde oldu." ifadelerini kullandı.

FİLİSTİNLİLERE SALDIRI

Fureyc, suçluların bir an önce İsrail polisi tarafından yakalanması ve mahkemeye çıkarılması çağrısı yaptığı açıklamasında, İsrail’in aşırı sağcı hükümetinin bu tür eylemlere göz yumduğuna dikkati çekti.

Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen "Bedel Ödetme” isimli radikal Yahudi örgüt, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'deki Filistin köy ve şehirlerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kenti yakınlarındaki Duma beldesinde 2015 yılında Devabişe ailesine ait evin ateşe verilmesi ve 18 aylık Ali Devabişe ve babası Saad Devabişe’nin şehadetleri olayı, Bedel Ödetme Örgütü’nün en önemli terör saldırılarından biri olarak kayıtlara geçti.

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