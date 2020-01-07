Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol ayrıldı

30 yaşındaki Farah Zeynep Abdullah, uzun süre aşk yaşadığı meslektaşı Ahmet Rıfat Şungar'dan sonra yine oyuncu Doğu Demirkol ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

HIZLI BAŞLADI ÇABUK BİTTİ

İkilinin ilişkisi kasım ayında gittikleri ABD'deki film festivalinde başladı. Aşkın ortaya çıkmasından birkaç hafta sonra Mecidiyeköy'de objektiflere takılan ünlü çift, iddialara göre önceki gün yollarını ayırdı.

SOSYAL MEDYADAN DA SİLDİLER

İlişkilerini sessiz sedasız noktalayan Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol, ilk iş olarak da birbirlerini Instagram'da takibi bıraktı.

Oyuncu çiftin ilişkilerini kısa sürede neden bitirme kararı aldığı ise herkesin merak konusu oldu.

Bugüne kadar Eser Yenenler, Caner Cindoruk ve son olarak Ahmet Rıfat Şungar gibi isimlerle uzun süreli aşk yaşayan Farah Zeynep Abdullah'ın yüzü Doğu Demirkol'la da gülmedi.