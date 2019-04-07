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Fareler kedilerin yemeğine dadandı

Antalya’da vatandaşların kediler için bıraktığı yemek kaplarına dadanan lağım fareleri, kedilerin korkulu rüyası haline geldi.

İHA | 07.04.2019 - 12:26..
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Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Doğuyaka Mahallesi’nde iri lağım fareleri, kedilerin yemeklerine dadandı.

KEDİLER NÖBETTE

Mahallelilerin kediler için yaptığı yuva önündeki kaplara koyduğu yemeklere dadanan fareler, yemeklerin konmasıyla birlikte saklandıkları yerlerden çıkarak yemekleri yediler. Kediler ise kapların başında nöbet tutmaya başladı.

"FARELER KEDİLERİN ELLERİNDEN ALIP YİYORLAR"

Bölgede çok sayıda lağım faresi olduğunu belirten Gülsen Ersoy, “Sokak hayvanlarına bakıyoruz. Dayanamıyoruz hayvanlar aç. Biz yemek veriyoruz ama fareler de kedilerin ellerinden alıp yiyorlar. Bakımsız kalıyor hayvanlar. Aralarında yemek kavgası da oluyor" dedi.

Fareler kedilerin yemeğine dadandı

Fareler kedilerin yemeğine dadandı

Fareler kedilerin yemeğine dadandı

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