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Fareleri taşıyan kargo, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

SpaceX'in, içinde normal farelerin iki katı kasa sahip "süper fareler" bulunan kargo mekiği, Uluslararası Uzay İstasyonu'na vardı.

AA | 09.12.2019 - 09:41..
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SpaceX'in Dragon kargo mekiği, şirketin kendi üretimi Falcon 9 roketiyle Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden, geçtiğimiz cuma günü başarılı bir şekilde fırlatılmıştı.

SpaceX'in, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gönderdiği ve içinde normal farelerin iki katı kasa sahip süper farelerin bulunduğu kargo mekiği, uzay istasyonuna ulaştı.

nasa

ASTRONOT AÇIKLADI

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli astronot Luca Parmitano, Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatılmasından 3 gün sonra Dragon kargo mekiğine ulaştıklarını açıkladı.

Parmitano, kargo mekiğinin uzun bir "robot kolu" vasıtasıyla tutularak istasyona alındığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "İstasyona yeni bir araç aldığımızda aynı zamanda bu projeye katkıda bulunmuş herkesin ruhundan bir parçayı da almış oluyoruz. Hoş geldin."

uzay

Yaklaşık 3 tonluk kargoda, uzay ortamında yapılacak kas deneyleri için normal farelerin iki katı kasa sahip "süper fareler", astronotların duygularına duyarlı Cimon adı verilen yapay zekaya sahip robot, bira mayalamak üzere arpa taneleri, zirai araştırmalarda kullanılmak üzere 120 bin haşere öldürücü yuvarlak solucan ve astronotlar için yılbaşı hediyeleri bulunuyor.

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Fareleri taşıyan kargo, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

Fareleri taşıyan kargo, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

Fareleri taşıyan kargo, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

Fareleri taşıyan kargo, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

Fareleri taşıyan kargo, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

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