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Farkındalık yaratmak için eşekle kitap dağıttı

Kırıkkale'de öğrenci ve vatandaşlarla birlikte kamp kuran Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, farkındalık oluşturmak için eşek ile kitap dağıtıp, ateşin etrafında öğrencilerle birlikte kitap okudu.

AA | 28.10.2019 - 12:33..
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Kırıkkale'nin Yahşihan İlçe Belediyesi tarafından Bedesten Hisarköy Ormanı'nda "Kitapların Işığında Gençlik Kampı" adı altında düzenlenen kampta ilçe halkının yanı sıra ortaokul, lise ve üniversite çağındaki öğrenciler bir araya geldi.

EŞEKLİ GEZİCİ KÜTÜPHANE

1943 yılında Nevşehir'de yaşamış olan Mustafa Güzelgöz'ün hikayesinden esinlenerek farkındalık oluşturmak için eşek ile gezici kütüphane fikrini yeniden hayata geçiren Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, eşeğe yüklediği kitapları kamp alanındaki öğrencilere dağıttı.

Farkındalık yaratmak için eşekle kitap dağıttı

HER AY DÜZENLİ OLARAK OKUYORLAR

Karşılarında eşeği görünce şaşıran öğrenciler, aldıkları kitaplara sevinirken eşeğe dokunmak ve sevmek içinde birbirleri ile yarıştı. Kamp alanında ortaya yakılan ateşin etrafında toplanan öğrencilerle kitap okudu. Kampta açık hava sinema gösterimi, geleneksel oyunlar ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Her ay düzenli olarak kitap okuduklarını belirten Türkyılmaz, "Bugün üniversiteli öğrencilerle ve sevgili çocuklarımızla beraber Yahşihan Bedesten Hisarköy Ormanı'ndayız. Bugün kitaplarımızı eşeklerle dağıttık." dedi.

Farkındalık yaratmak için eşekle kitap dağıttı

HİKAYEDEN ESİNLENDİ

1943 yılında Nevşehir'de yaşamış olan Mustafa Güzelgöz'ün hikayesinden esinlendiğini ifade eden Türkyılmaz, şöyle konuştu:

"Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde eşekçi kütüphaneci Mustafa amca varmış. kütüphanede kitap okuyan olmadığı için kitapları eşeklere koyup dağıtırmış. Bizde kitap okumanın farkındalığını oluşturmak için bizde bugün sevgili arkadaşlarımıza kitaplarımızı eşekle dağıttık. Her ay düzenli okuduğumuz kitaplarımızı bugünde sabaha kadar okuyacağız."

Farkındalık yaratmak için eşekle kitap dağıttı


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