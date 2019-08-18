Farklı noktalarda üst üste orman yangınları

Türkiye, bu yaz art arda gelen orman yangını haberleriyle karşı karşıya.

Memleketin ciğerlerinde başlayan yangınlar, görenlerin içini sızlatıyor.

3 FARKLI NOKTADA YANGIN

Bugün de peş peşe kötü haberler gelmeye başladı.

Muğla'nın Milas ilçesinde başlayan yangından sonra bir kötü haber de Bodrum'dan geldi. İtfaiye ekipleri hemen yangına müdahale etmeye başlarken İzmir'den de yangın haberi geldi.

Urla ilçesinde başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etmeye başladı.

Yangınların bir an önce söndürülmesi için itfaiye ekipleri büyük bir mücadele veriyor.

BODRUM YANGINI

MİLAS YANGINI

URLA YANGINI