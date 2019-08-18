taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5795
Euro
6.1893
Altın
1513.47
Borsa
95734.17
Gram Altın
271.542

Farklı noktalarda üst üste orman yangınları

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde ve İzmir'in Urla ilçesinde başlayan orman yangınları nedeniyle itfaiye ekipleri alarma geçti.

AA & Ensonhaber | 18.08.2019 - 17:03..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Farklı noktalarda üst üste orman yangınları

Türkiye, bu yaz art arda gelen orman yangını haberleriyle karşı karşıya.

Memleketin ciğerlerinde başlayan yangınlar, görenlerin içini sızlatıyor.

3 FARKLI NOKTADA YANGIN

Bugün de peş peşe kötü haberler gelmeye başladı.

Muğla'nın Milas ilçesinde başlayan yangından sonra bir kötü haber de Bodrum'dan geldi. İtfaiye ekipleri hemen yangına müdahale etmeye başlarken İzmir'den de yangın haberi geldi.

Urla ilçesinde başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etmeye başladı.

Yangınların bir an önce söndürülmesi için itfaiye ekipleri büyük bir mücadele veriyor.

BODRUM YANGINI

Farklı noktalarda üst üste orman yangınları

Farklı noktalarda üst üste orman yangınları

MİLAS YANGINI

Farklı noktalarda üst üste orman yangınları

Farklı noktalarda üst üste orman yangınları

URLA YANGINI

Farklı noktalarda üst üste orman yangınları

Farklı noktalarda üst üste orman yangınları

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekrem İmamoğlu'ndan tatil eleştirilerine yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan tatil eleştirilerine yanıt

1008
Kastamonu'da tarım arazileri, ağustosta kar altında

Kastamonu'da tarım arazileri, ağustosta kar altında

45
Eminönü esnafının Ekrem İmamoğlu'na tepkisi

Eminönü esnafının Ekrem İmamoğlu'na tepkisi

753
Eminönü'nde sel felaketinin ardından son durum

Eminönü'nde sel felaketinin ardından son durum

407
Abdullah Avcı: Tükendik

Abdullah Avcı: Tükendik

124
Fazıl Say Kaz Dağları eylemlerine katıldı

Fazıl Say Kaz Dağları eylemlerine katıldı

157
Bahreyn, Katar'a kurulacak Türk üssüne karşı

Bahreyn, Katar'a kurulacak Türk üssüne karşı

100
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir