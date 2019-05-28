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Faruk Çelik, Ziraat Bankası'na yönetici oldu

Eski bakanlar yeni görevler almaya devam ediyor. Son örneği; Faruk Çelik.

Haber Merkezi | 28.05.2019 - 10:41..
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Faruk Çelik, Ziraat Bankası'na yönetici oldu

3 kamu bankasının genel kurulları, dün gerçekleştirildi. Genel kurullarda önemli görev değişiklikleri gerçekleşti.

FARUK ÇELİK ZİRAAT BANKASI'NA

Son olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yapan Faruk Çelik, Ziraat Bankası'na yönetim kurulu üyeliğine getirildi.

17 Ocak 1956 Artvin Yusufeli doğumlu olan Çelik, 21, 22 ve 23. dönemde Bursa, 24. dönemde Şanlıurfa Milletvekili seçildi.

60, 61 ve 62. hükümetlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Devlet Bakanlığı, 64 ve 65. hükümetlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevlerini yürüttü.

Faruk Çelik, Ziraat Bankası'na yönetici oldu

Öte yandan, Abdulkadir Aksu Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Mevlüt Uysal Halkbank yönetim kurulu üyeliğine getirilmişti.

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