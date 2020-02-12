FETÖ'den yargılanan Faruk Güllü için 15 yıla kadar hapis istemi

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin TUSKON davasında dosyası ayrılan baklavacı iş adamı Faruk Güllü'nün, yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Faruk Güllü ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Gizli tanığın dinlenilmesinin ardından duruşmada Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

"BAĞINI KESMEDİ, İRTİBATA DEVAM ETTİ"

Mütalaasında sanık Faruk Güllü’nün, 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütle bağını kesmeyerek devam ettiği aktarıldı.

Mütalaada, sanık Güllü’nün Bank Asya’da birçok hesabının bulunduğu ve örgüt talimatları doğrultusunda para aktarımı yaptığı aktarıldı.

SAVCILIK 15 YILA KADAR CEZA İSTEDİ

Savcılık, Güllü’nün örgüt üyeliği suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaada verilecek cezanın, sanık Güllü’nün örgütle yoğun ilişkisi göz önüne alınarak alt sınırdan uzaklaşılarak verilmesi istendi.