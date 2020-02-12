taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0395
Euro
6.5939
Altın
1566.37
Borsa
121202.09
Gram Altın
303.995
Bitcoin
62354.56

FETÖ'den yargılanan Faruk Güllü için 15 yıla kadar hapis istemi

FETÖ üyeliğinden yargılanan Faruk Güllü’nün, 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

AA | 12.02.2020 - 15:09..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin TUSKON davasında dosyası ayrılan baklavacı iş adamı Faruk Güllü'nün, yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Faruk Güllü ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Gizli tanığın dinlenilmesinin ardından duruşmada Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

"BAĞINI KESMEDİ, İRTİBATA DEVAM ETTİ"

Mütalaasında sanık Faruk Güllü’nün, 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütle bağını kesmeyerek devam ettiği aktarıldı.

Mütalaada, sanık Güllü’nün Bank Asya’da birçok hesabının bulunduğu ve örgüt talimatları doğrultusunda para aktarımı yaptığı aktarıldı.

SAVCILIK 15 YILA KADAR CEZA İSTEDİ

Savcılık, Güllü’nün örgüt üyeliği suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaada verilecek cezanın, sanık Güllü’nün örgütle yoğun ilişkisi göz önüne alınarak alt sınırdan uzaklaşılarak verilmesi istendi.

İlginizi Çekebilir
Elazığ'da okullar 24 Şubat'ta açılacak
Elazığ'da deprem nedeniyle daha önce 17 Şubat'ta başlaması planlanan eğitim öğretimin, yeni bir kararla 24 Şubat'a ertelendiği bildirildi.
Emre Belözoğlu’na FETÖ’den takipsizlik kararı
FETÖ’nün futbol yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında hakkında ihbar bulunan Emre Belözoğlu’na, ikinci kez takipsizlik kararı verildi.
Bakan Selçuk 2020 KPSS tarihlerini açıkladı
Bu yıl KPSS'ye girecek lisans mezunu adaylar, 5 Mayıs'tan 20 Mayıs tarihine kadar sınav başvurusu yapabilecek.
Park yeri tartışmasında korku dolu anlar
İstanbul'da bir sürücü, park yeri tartışması sonrası defalarca otopark önünü kapatan otomobile çarptı. Hızla gaza basan sürücü, apartman bahçesine uçarken o anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Devlet Bahçeli, klasik otomobilini hediye etti
Devlet Bahçeli, klasik otomobilini hediye etti
174
Esad: Türkiye'ye cevap vereceğiz
Esad: Türkiye'ye cevap vereceğiz
467
ABD'nin barış planını çöpe atan Arap parlamentere linç
ABD'nin barış planını çöpe atan Arap parlamentere linç
151
Defne Samyeli'den Cem Yılmaz açıklaması
Defne Samyeli'den Cem Yılmaz açıklaması
452
DSÖ, koronavirüsün adını koydu, aşının tarihini verdi
DSÖ, koronavirüsün adını koydu, aşının tarihini verdi
79
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a son uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a son uyarı
458
Adalet Bakanı'ndan Kadir Şeker açıklaması
Adalet Bakanı'ndan Kadir Şeker açıklaması
286
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir